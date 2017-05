మేడారం మహాజాతర తేదీలను ప్రకటించిన పూజారులు

సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర నిర్వహణకు పూజారులు తేదీలను నిర్ణయించారు. నూతన జిల్లాలు ఆవిర్భవించిన నేపథ్యంలో జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి జిల్లాలో తొలి జాతర 2018లో జరుగుతుంది.

English summary

‘Sammakka Saralamma’ Jatara, the largest tribal fair of the nation, will be held from January 31, 2018, to February 3, 2018. The priests of the shrine who met on the temple premises on Sunday announced the schedule.