కీచకపర్వం: యువతిపై గ్యాంగ్ రేప్, వీడియో తీసి, సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్

కరీంగన్ జిల్లాలో దారుణ సంఘటన చోటు చేసుకుంది. ఓ మతిస్థిమితం లేని బాలికపై ఇద్దరు గ్యాంగ్ రేప్ చేసి, దాన్ని చిత్రీకరించి, సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 13:43 [IST]

English summary

A mentally disabled girl has been gang raped in Karimnagar district of Telangana.