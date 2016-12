కళామతల్లి ముద్దుబిడ్డ నేరెళ్ల వేణుమాధవ్‌: రసమయి

మిమిక్రీ సామ్రాట్ నేరెళ్ల వేణుమాధవ్‌ సత్కారమంటే యావత్‌ మిమిక్రీ కళాకారులకు చేసుకున్న అపూర్వ సత్కారమని సాంస్కృతిక సారథి చైర్మన్‌ కొనియాడారు.

English summary

World famous mimicry artist Nerella Venu Madhav has entered into his 85th year of his life, marking which grand celebrations were held here on Wednesday.