హైదరాబాద్: మంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు సుమారు రెండు గంటల పాటు ట్రాఫిక్‌లో చిక్కుకున్నారు. నిజామాబాద్‌ జిల్లా పోచంపాడులోని శ్రీరాంసాగర్‌ ప్రాజెక్టు పునరుజ్జీవ కార్యక్రమం జరిగిన విషయం తెలిసిందే.

శంకుస్థాపన, అనంతరం ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర రావు బహిరంగ సభకు వెళ్లే వాహనాలతో ఆ రహదారులన్నీ రద్దీగా మారాయి.

Eventually couldn't make it to the meeting venue. Thousands of vehicles stuck for kilometres & lakhs of people expressing solidarity https://t.co/OVa5w98zzG

సభాస్థలికి వెళ్లేందుకు మంత్రి కేటీఆర్ ఇబ్బంది పడ్డారు. ఆయన వెళ్తున్న వాహనం అక్కడి ట్రాఫిక్‌లోనే ఇరుక్కుపోయింది.

Minister @KTRTRS held up in traffic for 2 hours while in way to public meeting in Pochampad. People happy to shake hands and take selfies. pic.twitter.com/NxxLnr8ZAW