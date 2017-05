నారాయణ కొడుకు మృతి: అత్యంత సేఫ్టీ కలిగిన కారు ఎందుకు కాపాడలేదంటే?

ఏపీ మంత్రి నారాయణ కొడుకు నిషిత్, ఆయన స్నేహితుడు రాజా రవివర్మ హైదరాబాదులో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందారు.

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 11:30 [IST]

Andhra Pradesh minister P Narayana's son, friend killed in car accident.

