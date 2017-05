వయసులో చిన్నదే.. కానీ చుక్కలు చూపించింది: 'అస్మా' కేసు ఛేదించిన పోలీసులు..

చాంద్రాయణ గుట్ట ప్రాంతంలో తప్పిపోయినట్లుగా తిరుగుతున్న ఓ బాలికను.. స్థానిక యువకులు పోలీస్ స్టేషన్ కు తీసుకొచ్చారు.

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 8:18 [IST]

English summary

A minor girl lied about being kidnpped by someone, police chased the case and identified that girl was escaped from home