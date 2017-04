మార్కెట్ యార్డు విధ్వంసం: ఫంక్షన్ హాల్లో స్కెచ్, రామోజీ ఈటీవీపై నిందలు

ఖమ్మం మిర్చి మార్కెట్ యార్డు విధ్వంసం పథకం ప్రకారమే జరిగిందని నమస్తే తెలంగాణ పత్రిక ఆరోపించింది. రామోజీ ఈనాడుపై కూడా నిందలు వేసింది.

Farmers Attacked On Khammam Mirchi Yard and Destroyed Furniture demanding For Support Price