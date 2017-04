రూ.5 కోట్ల కారు ఎమ్మెల్సీ కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి తనయుడిది

కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి తనయుడి పేరున రూ. 5 కోట్ల విలువైన కారు రిజిస్ట్రేషన్ అయింది.

English summary

Congress MLC Komatireddy Rajagopla Reddy son Kartik Reddy won a fancy number in auction on Friday. He spent around RS. 1.98 lakh for fancynumber his new Ferrari car worth Rs 5 crore.