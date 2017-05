కిలాడీ 'లేడీ', సెలబ్రిటీల పేరుతో జ్యూయలరీ షాప్ యజమానికి టోకరా

మోనీ అగర్వాల్ ప్రముఖ జ్యూయలరీ డిజైనర్. కొన్ని ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమాలు సైతం నిర్వహించింది. ఇది ఆమెకు ఒకవైపు మరోవైపు బంజారాహిల్స్ లోని ఓ సంస్థకు రూ.3.5 కోట్ల టోకరా వేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Moni Agarwal, famous jewllery desiner cheated jewllery shop in Hyderabad. Angasutra jewllery shop owner complaint against Moni Agarwal.Banjarahills police registered a case .

Other articles published on May 22, 2017