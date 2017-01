గుండెను మెలిపెట్టే విషాదం: ఎంత పనిచేశావ్ తల్లి!..

కొడుకు స్పృహ తప్పిపోవడంతో తల్లడిల్లిపోయిన ఆ తల్లి.. అతను చనిపోయాడేమోనన్న పశ్చాత్తపంతో ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.

English summary

A mother committed suicide by hanging from ceiling fan. Before that she beaten her son, he lost consiousness