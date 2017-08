న్యూఢిల్లీ: టాలీవుడ్ మెగాస్టార్, కాంగ్రెస్ పార్లమెంటు సభ్యుడు చిరంజీవితో టీఆర్ఎస్ నిజామాబాద్ ఎంపీ కవిత సెల్ఫీ దిగారు. అంతేగాక, సెల్ఫీ విత్ మెగాస్టార్ అంటూ తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో పోస్టు చేశారు కవిత. తాను మెగాస్టార్‌కు అభిమానినంటూ క్యాప్షన్ కూడా పెట్టారు. దీంతో ఆ పోస్టుకు లైకులు, కామెంట్లు విపరీతంగా వస్తున్నాయి.

కాగా, శనివారం ఉదయం నుంచీ ఉప‌రాష్ట్ర‌ప‌తి ఎన్నిక‌ల పోలింగ్ జ‌రుగుతున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. దీంతో లోక్స‌భ‌, రాజ్యస‌భ ఎంపీలంతా ఓట్లు వేయ‌డానికి పార్ల‌మెంట్‌కు చేరుకున్నారు. కాంగ్రెస్ ఎంపీ చిరంజీవి, టీఆర్ఎస్ ఎంపీ క‌విత కూడా త‌మ ఓటు హ‌క్కును వినియోగించుకున్నారు.

Fan moment 😊 with #megastar during Vice Presidential voting in the parliament pic.twitter.com/KeqLSZLjiz