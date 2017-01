ముత్తూట్ ఫైనాన్స్‌ను 20 నిమిషాల్లో దోచుకున్న దొంగలు తమ స్థావరానికి చేరుకున్న తర్వాత విజయగర్వంతో ఊగిపోయారు. మందుతో విందు చేసుకున్నారు. అయితే...

English summary

Ramachandrapuram Muthoot finance robbery case has been solved by the help railway TC's help.