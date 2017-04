రైతులకు నా పాదాభివందనాలు, వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు : సీఎం కేసీఆర్

గురువారం రాత్రి ప్రగతి నివేదన సభా వేదికగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రసంగించారు. ఎండకు భయపడకుండా తరలివచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. రైతులందరికీ శిరసు వంచి పాదాభివందనాలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Warangal : Telangana CM KCR thanked each and every one who attended the Warangal TRS Meeting here in Prakash Reddy Pet, Hanmakonda, Warangal on Thrusday.