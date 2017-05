ఇందిరా పార్క్ వద్ద సోమవారం చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమంలో విధ్వంసానికి, దాడులకు పాల్పడటంపై తెలంగాణ హోంమంత్రి నాయిని నర్సింహారెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 9:14 [IST]

Telangana home minister Naini Narsimha Reddy fires at Dharna chowk incident.

