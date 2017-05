మామ ఆశయాన్ని నెరవేరుస్తా: నారా బ్రాహ్మణి

తన మామ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడి ఆశయాన్ని నెరవేరుస్తామని నారా బ్రాహ్మణి స్పష్టం చేశారు.

English summary

Heritage Company Executive Director Nara Brahmani on Wednesday visited Narketpally and participated silver jubilee celebrations of heritage company.