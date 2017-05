చావైనా బతుకైనా స్వాతితోనే: తల్లిదండ్రులకు నరేశ్ లేఖ, అదృశ్యం

యాదాద్రిభువనగిరి జిల్లా ఆలేరు మండలం పల్లెర్లకు చెందిన అంబోజు నరేష్‌ అదృశ్యం ఘటన మరో మలుపు తిరిగింది. అతను అదృశ్యం కావడానికి ముందు అతడు తన తల్లిదండ్రులకు రాసిన ఓ లేఖ ఒకటి వెలుగుచూసింది.

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 17:03 [IST]

English summary

Naresh wrote a letter to his parents before his missing.