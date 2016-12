నయీం కేసు: అనుచరులకు జైలులో రాచమర్యాదలు, అధికారులకు నోటీసులు

లంచం తీసుకుని గ్యాంగ్ స్టర్ నయీం అనుచరులకు జైలులో రాచమర్యాదలు చేశారన్న ఆరోపణపై మరికొంతమంది జైలు అధికారులకు బుధవారం మెమోలు జారీ అయ్యాయి.

English summary

Eight officers with known links to Nayeem Falowers have been served memos.