పెళ్ళై మూడురోజులే నవవధువు చనిపోయింది, కారణమిదే!

పెళ్ళైన మూడురోజులకు వధువు మరణించింది.ఈ ఘటన సూర్యాపేట జిల్లాలో చోటుచేసుకొంది. ప్రమాదవశాత్తు కృష్ణానదిలో మునిగి వధువు మరణించిందని కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు.

English summary

New bride Deepika dead on sunday This incident happend in Suryapeat district. Deepika and Sai married three days back. They went to Mattapally temple with family members, She felldown in Krishna river.