‘‘నా దగ్గర రూ.కోట్లు ఉన్నాయి.. నమ్మకస్తులే తగల్లేదు.. మీరు ‘ఊ’ అంటే రూ.5 కోట్లు పంపిస్తా..’’

‘‘మీ భావాలు చాలా బాగున్నాయి. మీలాంటి వ్యక్తులు నాకు ఫేస్‌బుక్ ఫ్రెండ్ కావడం నా అదృష్టం. నావద్ద కోట్లాది రూపాయలు ఉన్నాయి. ఎవరినీ నమ్మాలో, ఎవరికీ ఇవ్వాలో తెలియడం లేదు...’’

English summary

Hyderabad: A 46-year-old schoolteacher (requesting anonymity) became the latest victim of Nigerian fraud after she was duped of Rs 12.17 lakh on the promise of getting a whopping Rs 6.5 crore and valuables worth lakhs of rupees. The fraud occurred between September and November 3 when a fraudster made the victim—who also runs an NGO—deposit the money in 12 bank accounts for releasing the promised cash and valuables stuck at the Delhi airport Customs. The Bandra-Kurla Complex cyber police said fraudsters befriend both men and women on Facebook by putting up fake profiles and showing themselves as foreign nationals.