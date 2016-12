భర్త చనిపోతే రైల్లోనే మృతదేహన్ని వదిలివెళ్ళింది, ఎందుకంటే

భర్త చనిపోతే మృతదేహన్ని స్వగ్రామానికి తరలించేందుకు డబ్బులులేకపోవడంతో్ నాగపూర్ రైల్వేస్టేషన్ లోనే ఆ మృతదేహన్ని వదిలివేసింది .

English summary

no money for transport to native village husband deadbody said sarojini nag.sarojini nag and her husband went to peddapally distirct for making bricks one month back, sarojini husband jugal suffering from fever.they return back to odissa from peddapally, jugal died when they reaches nagpur, she leave her husband deadbody at nagpur railway station.