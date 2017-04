కేసీఆర్ భయపడ్డాడా? 'ఓయూ'లో ఎందుకు మాట్లాడలేదు: ప్రతిపక్షాల కౌంటర్

విద్యార్థులంటే భయంతోనే కేసీఆర్ ఓయూ సభలో ప్రసంగించలేకపోయారని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి అన్నారు.

English summary

Telangana students opposed CM KCR's entry in to Osmania university campus. With this effect KCR does't speak in that program