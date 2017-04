అమ్మాయిలను ఎరగా వేసి దోపిడిలు, ఎదురుతిరిగితే ఇక అంతే

అమ్మాయిలను ఎరగా వేసి దోపిడిలకు పాల్పడే ముగ్గురు సభ్యుల ముఠాను హైద్రాబాద్ లోని నార్త్ జోన్ పోలీసులు గురువారం నాడు అరెస్టు చేశారు.

English summary

North zone police arrested three members team for cheating on Thursday.Rangaiah , Nagaraju and Santosh Yadav formed a group, they attract people with ladies. victims complaint against them.