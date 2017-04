‘‘ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ కొడుకు కేటీఆర్‌ ఐస్‌క్రీమ్‌లు అమ్మి, కూతురు కవిత చీరలు అమ్మి నిమిషాల మీదనే లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు. అదే మార్కెటింగ్‌ నైపుణ్యంతో రైతులు పండించిన పంటను కూడా అమ్మొచ్చు కదా..’’

English summary

Hyderabad: Congress MLA Jeevan Reddy critisized TRS MP Kavitha and her brother, Minister for IT KTR here in hyderabad on Tuesday. While talking with press reporters he passed some setires on them regarding selling of saries and ice cream while sitting in ac rooms. He asked them to sell the profucts of farmers with the same techniques. He concluded if they can do it for the sake of farmers in the state.