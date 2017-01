నోట్ల రద్దు: ఎస్బీఐ తీపి కబురు, అరుంధతి హామీ

పెద్ద నోట్ల రద్దు గడువు ముగిసిన తర్వాత కూడా డిమాండుకు తగినట్లుగా కరెన్సీ అందుబాటులో రాకపోవడంతో ప్రజల కష్టాలు పూర్తిగా తీరలేదని చెప్పవచ్చు. గత వారం రోజులుగా డబ్బులు మాత్రం ఎక్కువగా అందుబాటులోకి వచ్చాయి

English summary

Note ban: SBI chief says situation will normalise by Feb end.