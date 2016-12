రైలు ప్రయాణికులకు శుభవార్త: ఆర్ఏసీ బెర్తుల పెంపు

రైలు ప్రయాణికులకు మరో తీపికబురునందించింది రైల్వేశాఖ. అన్ని రైళ్లలో ఆర్‌ఏసీ కోటాను పెంచాలని నిర్ణయించింది.

English summary

To accommodate more passengers, Railways has decided to increase reservation against cancellation (RAC) berths in all trains.