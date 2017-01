అసలే పేదరికం, అందులోనూ అంధత్వం: తల్లిదండ్రుల మృతితో ఒంటరైన దివ్యాంగులు

అసలే పేదరికం.. అందులోనూ అంధత్వం.. ఒకరు.. కాదు ఇద్దరు కాదు నలుగురు విధి వంచితులు. అమ్మానాన్న ఉన్నన్ని రోజులూ వారి సంరక్షణలో హాయిగా గడిపారు. ఇప్పుడు వారు కాలం చేయడంతో అనాథలుగా మిగిలారు.

English summary

Four handicaped children waiting for help due to their parents dead.