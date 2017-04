శతాబ్ది ఉత్సవాల వేళ.. ఉస్మానియా వర్సిటీకి వందనం అన్న పవన్ కల్యాణ్

శతాబ్ది ఉత్సవాలకు సిద్ధమవుతున్న వేళ ప్రముఖ సినీ నటుడు, జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ విడుదల చేసిన ప్రకటన పట్ల ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

English summary

Janasena president Pavan Kalyan salutes Osmania University on its centenary celebrations. In a statement, he said OU has been imparting education to severl lakhs of people. It was found with the plans of British educationist Wilfred Suice Blunt an Seventh Nizam Osman Mir Alikhan constructed it. OU developed several intellectuals, scientists, doctors, engineers and artistes. Several chief ministers, ministers and even prime minister have studied at the OU. I salute to the university on its centenary celebrations, he said.