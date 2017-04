'హిందీ గో బ్యాక్!', 'దక్షిణాదిపై వివక్ష వీడేదెన్నడు'.. ఇవి చూడండి: పవన్ కళ్యాణ్

హైదరాబాద్: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సామాజిక అనుసంధాన వేదిక ట్విట్టర్‌లో మరోసారి స్పందించారు. దక్షిణాదిపై వివక్ష అంశానికి సంబంధించి పత్రికల్లో వచ్చిన రెండు ఆర్టికల్స్‌ను జనసేన అధినేత పోస్ట్ చేశారు.

'దక్షిణాదిపై వివక్ష వీడెదెన్నడు?' అనే శీర్షికన సూర్యలో వచ్చింది. 'హిందీ గో బ్యాక్!' అనే శీర్షికన ఆంధ్రజ్యోతిలో వచ్చింది. ఈ రెండింటిని పవన్ కళ్యాణ్ తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసారు.

North Indian political leadership should understand & respect the cultural diversity of our Country. pic.twitter.com/DFwIqyXXgk