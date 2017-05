ఉత్తరాది - దక్షిణాది అంశంపై తాను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఎదుట కూడా ఇంతే సీరియస్‌గా చెబుతానని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గురువారం అన్నారు. ఆయనను హైదరాబాదులోని ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ విద్యార్థులు కలిశారు. తమ సమ

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Jana Sena chief Pawan Kalyan responds on Dharna Choudk and student issues in Telangana.