బాహుబలికి వ్యతిరేకంగా ధర్నా: వాటిని తొలగించాలని రాజమౌళికి హెచ్చరిక

బాహుబలి 2పై ఆరెకటిక కుల సంఘం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ సినిమాకు వ్యతిరేకంగా హైదరాబాదులో భారీ ధర్నా నిర్వహించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

People from Are Katika protest outside the central board of film certification office in Hyderabad.