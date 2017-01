పెట్రో ఝలక్: అర్ధరాత్రి నుంచి బంకుల్లో ఏటీఎం కార్డులు బంద్

నోట్ల రద్దు కారణంగా ఇన్నాళ్లు ఇబ్బందులుపడి, ఇప్పుడిప్పుడే కుదుటపడుతున్న సాధారణ ప్రజలకు మరో షాక్! వాహనదారులకు పెట్రోలు బంకులు భారీ ఝలక్ ఇచ్చాయి.

English summary

Petrol pumps to not accept payment through cards from Jan 9.