హాలో...నేను గవర్నర్ విద్యాసాగర్ రావు కొడుకుని...ల్యాండ్ సెటిల్ చేసుకో..లేకపోతే ......

180 గజాల స్థలం కోసం ఓ వ్యక్తి మహారాష్ట్ర గవర్నర్ విద్యాసాగర్ రావు పెద్ద కొడుకు అవతారం ఎత్తాడు. అంతేకాదు భూమి యజమానిని బెదిరించాడు. ఈ ఫోన్ కాల్ తో భయాందోళనలకు గురైన బాధితుడు పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.దీంతో

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Police arrested Sridhar Rao for fake phone calls on wednesday.he phoned to Laxmana Murthy son of Maharashtra Governor Vidyasagar Rao.Laxmanamurthy complaint against Sridhar Rao.