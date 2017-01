వ్యభిచార గృహాలపై పోలీసుల దాడులు: నిర్వాహకుల అరెస్ట్

హసన్‌పర్తి మండలం సిద్ధాపూర్‌ గ్రామంలోని వ్యభిచార గృహాలపై గురువారం సాయంత్రం హసన్‌పర్తి పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు.

English summary

Police attacked on brothel and arrested organisers in Warangal district.