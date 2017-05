వీఐపీల ఒత్తిడి, ఆదేశాలు: వారికి చుక్కలు చూపిస్తున్న బాహుబలి

బాహుబలి 2 సినిమా పోలీసులకు చుక్కలు చూపిస్తోందంటున్నారు. బాహుబలి సినిమా గత శుక్రవారం విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక థియేటర్లలో విడుదలయి రికార్డు కలెక్షన్లు సాధించింది.

English summary

It is said that Some VIPs from Andhra Pradesh and Telangana are pressuring police for Bahubali tickets.