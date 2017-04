తిరుమలగిరిలో రేడియో జాకీ ఆత్మహత్య: వరకట్న వేధింపులే కారణమా?

సంధ్యాసింగ్ ఆత్మహత్యలో వరకట్నం కోణం ఉండటంతో.. పోలీసులు విశాల్ వైభవ్ పై వరకట్న వేధింపుల కేసు నమోదు చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Tirumalagiri police found that Sandhya singh, who was suicided in last week was worked as radio jockey in charminar radio station.