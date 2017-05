నయీం కేసులో ఆ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే అరెస్టుకు రంగం సిద్దం!?: కేసీఆరే ఆదేశాలిచ్చారా!?

నయీం కేసుకు సంబంధించి ఎమ్మెల్సీ నేతి విద్యాసాగర్‌ ను విచారించిన పోలీసులు.. ఆయనతో పాటు మరో టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే గాదరి కిశోర్ ను సైతం అరెస్టు చేయబోతున్నారన్న వాదన వినిపిస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 8:03 [IST]

English summary

After suspending the police officers in Nayeem's case, now it's the turn of Politicians. Police may arrest Trs leaders who involved with Nayeem