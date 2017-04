సభకొచ్చే వారిని వెనక్కి పంపిస్తారా? ఇదేం పనయ్యా?? పోలీసులపై సీఎం ఆగ్రహం

వరంగల్‌ టీఆర్‌ఎస్‌ సభకు తరలివచ్చిన వాహనాల్లో చాలా వాటిని మార్గం మధ్య నుంచే వెనక్కి పంపించటంపై పార్టీ అధినేత, సీఎం కేసీఆర్‌ పోలీసు ఉన్నతాధికారులపై తీవ్ర స్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిసింది.

Hyderabad: Telangana Police sent back the people who are coming to attend the warangal trs meeting on Thursday, by knowing this Chief Minister KCR fired on the police officials for this malpractice. Actually this was observed by the ministers KTR and Jagadish Reddy who are on the way to warangal meeting. Lot of people are going back. They asked the people why they are going back. They told them that Police are telling to go back, not come. This is happened on Thursday at Warangal. Minister KTR and Jagdish Reddy bring this issue to CM KCR's notice one day later.