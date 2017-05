చంద్రబాబుకు ఝలక్: ఆర్ కృష్ణయ్యతో పురంధేశ్వరి భేటీ వెనుక 2 కారణాలు!

మాజీ కేంద్రమంత్రి, బీజేపీ నాయకురాలు పురంధేశ్వరి ఆదివారం నాడు తెలంగాణ టిడిపి ఎమ్మెల్యే ఆర్ కృష్ణయ్యను కలవడం రాజకీయ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. వారిద్దరి భేటీపై చర్చ సాగింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 0:26 [IST]

BJP leader Purandeswari on Sunday met Telangana TDP MLA and BC leader R Krishnaiah.

Other articles published on May 23, 2017