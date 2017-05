ఆఫీస్ దగ్ధం: ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణకు రామోజీ రావు ఫోన్

ఈనాడు అధిపతి రామోజీ రావు ఆంధ్రజ్యోతి ఎండి రాధాకృష్ణకు ఫోన్ చేసి పార్టీ కార్యాలయంలో చెలరేగిన అగ్నిప్రమాదం గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Eeandu Ramoji Rao called ABN Andhrajyothy MD vemuri Radhakrishna and enquired about the fire accident occured in Hyderabad office.