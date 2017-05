శుభలేఖ ఇచ్చేందుకు వచ్చి వివాహితపై అత్యాచారయత్నం, పెళ్ళి జరిగేనా?

పెళ్ళి కార్డు ఇచ్చేందుకు వచ్చి ఓ వివాహితపై అత్యాచారానికి ప్రయత్నించిన ఘటన రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్ లో చోటుచేసుకొంది. ఈ ఘటనతో వివాహిత కాపురంలో కలతలు రేగాయి.

Rape attempt on a lady in Shamshabad on Sunday.Srinivas rape attempt on a lady.He was went to her house to give wedding invitation.She complaint against him.