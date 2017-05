తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కే చంద్రశేఖర్ రావుపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, మాజీ కేంద్ర మంత్రి రేణుక చౌదరి తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Congress leader Renuka Chowdary on Monday fired at Telangana CM K Chandrasekhar Rao for farmers issue.