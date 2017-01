'తెలంగాణలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహాలు మసకబారితే టిడిపి ఉండదనుకుంటారా'

స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు వర్ధంతిని, జయంతిని ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహించాలని తెలుగుదేశం పార్టీ నేత రేవంత్ రెడ్డి సోమవారం నాడు డిమాండ్ చేశారు.

Story first published: Monday, January 16, 2017, 15:19 [IST]

English summary

Telangana TDP leader Revanth Reddy demands for NTR Jayanthi and Vardhanthi in TS.