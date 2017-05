తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర రావును పదవి నుంచి దింపడమే తన లక్ష్యమని చెప్పిన తెలంగాణ టిడిపి ఎమ్మెల్యే రేవంత్ రెడ్డి పర్యటనలతో బిజీగా ఉన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Telangana Telugudesam Party MLA Revanth Reddy participates Mini Mahanadu in Sangareddy, fires at KCR.

Other articles published on May 22, 2017