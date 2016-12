చీలిన కాంగ్రెస్.. కేసీఆర్ వైపు ఓ వర్గం, తెలంగాణ కోసం కోర్టుకెళ్లని బాబు: రేవంత్

కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వర్గాలుగా చీలిపోయిందని, ఓ వర్గం అధికార తెరాస పార్టీకి, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌కు అనుకూలంగా పని చేస్తోందని రేవంత్ రెడ్డి బుధవారం నాడు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Telangana Telugudesam Party leader Revanth Reddy said that congress divided into two groups.