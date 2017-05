ఆంధ్రా కుక్కలకే విలువెక్కువా?: అమలను టార్గెట్ చేసిన రేవంత్!

రాష్ట్రంలోని ప్రజల సమస్యలను ప్రస్తావిస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై ఇప్పటికే తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు ఎక్కుపెడుతున్న తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి..

English summary

It is said that Telangana Telugudesam working president Revanth reddy targeted Cine Hero Akkineni Nagarjuna's wife Akkineni Amala.