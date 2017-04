ముఖ్యమంత్రి కే చంద్రశేఖర్ రావుకు తెలంగాణ టీడీపీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రేవంత్‌రెడ్డి లేఖ రాశారు. రాష్ట్రంలో రైతులు తీవ్ర సంక్షోభంలో చిక్కుకున్నారనడానికి ఖమ్మం మార్కెట్ యార్డు ఘటనే నిదర్శనమన్నారు.

English summary

TTDP working president Revanth Reddy on Saturday wrote a letter to Telangana CM K Chandrasekhar Rao on Farmers issues.