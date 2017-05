సీఎంగా..: కేసీఆర్ తర్వాత రేవంత్ రెడ్డికే ఆదరణ, టిడిపికి ఆయనే దిక్కు

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర రావు తర్వాత తెలంగాణలో ప్రజాధరణ ఉన్న నేతగా టిడిపి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డిదేనని ఓ సర్వేలో తేలింది.

English summary

Telangana politics are heating increasing the temperatures in the already hot summer as all parties are conducting secret surveys to findout their strengths and weaknesses in the runup to the 2019 elections.