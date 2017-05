గంటల్లో పెళ్లి: రోడ్డు ప్రమాదంలో వరుడితో సహా నలుగురి మృతి

మరికొద్ది గంటల్లో బంధు, మిత్రుల సమక్షంలో పెళ్లి పీటలెక్కాల్సిన ఆ పెళ్లి కొడుకును రోడ్డు ప్రమాదం రూపంలో వచ్చిన మృత్యువు తనవెంట తీసుకెళ్లింది. అతనితోపాటు మరో నలుగురు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A groom and four others killed in road accident, which is occurred at Mothe in Suryapet district.