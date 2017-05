ప్రముఖుల కుటుంబాల్లో విషాదం నింపిన హైదరాబాద్ రోడ్డు ప్రమాదాలు(పిక్చర్స్)

హైదరాబాద్ నగరంలో తరచూ చోటు చేసుకుంటున్న ఘోర రోడ్డు ప్రమాదాలు సామాన్యులతోపాటు ప్రముఖుల కుటుంబాల్లోనూ విషాదాల్ని నింపుతున్నాయి. నగర రోడ్లపైకి రావాలంటేనే భయపడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది.

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 16:43 [IST]

English summary

Celebrity families have got tragedy with road accidents in Hyderabad.