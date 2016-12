పక్కా సినీ ఫక్కీలో..: ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ దోపిడీ ఇలా, ఈ వేషాలతో వచ్చారు..

దోపిడీ దొంగలు అచ్చం సినిమాల్లో లాగా వచ్చేసి ముత్తూట్ ఫైనాన్స్‌ను దోచుకుని పారిపోయారు. సంగారెడడి జిల్లాని బీరంగూడలో దిమ్మతిరిగే విధంగా దోపిడీ జరిగింది.

English summary

Police, who had concluded that it’s no handiwork of a street criminal gang, are probing which professional gang is involved in the Muthoot case.